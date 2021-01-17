Bakanlar Kurulu kararları geçerli. Üst Kurul Kararları revize edilecek
Bakanlar Kurulu kararları geçerli. Üst Kurul Kararları revize edilecek
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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi…
Toplantının ardından Başbakan Ersan Saner, alınan kararları açıkladı. Başbakan Ersan Saner gece sokağa çıkma yasağınının bu akşamdan itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.
Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararları yeniden düzenleyeceğini ve ardından resmi gazetede yayınlanacağını söyledi Saner açıklamasına göre Bakanlar Kurulunun dün aldığı kararlar yürürlükte. Sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 arasında uygulanacak
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