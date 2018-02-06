BAKANLAR KURULU RESMEN TOPLANDI!
Ssaat 10.15 Bakanlar Kurulu toplantı salonunda başladı.
A+A-
Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki toplantı saat 10.15’te, Başbakanlık’taki Bakanlar Kurulu toplantı salonunda başladı.
Yeni hükümetin ilk resmi Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.
Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki toplantı saat 10.15’te, Başbakanlık’taki Bakanlar Kurulu toplantı salonunda başladı.
Toplantının başında basına açıklama yapılmadı.
Cuma günü Meclis’e sunulacak hükümet programının da ele alınacağı toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.
Etiketler : Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu toplantısı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.