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  3. Bakanlar Kurulu, Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
Bakanlar Kurulu, Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.

Bakanlar Kurulu, Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.

Başvuru şartlarında değişikik

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Şartlı tahliye başvuru şartlarında değişiklik

Bakanlar Kurulu, Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı. Tüzüğün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 90 gün süresince, cezanın 1/2’si yerine 1/3’ü çekilmesi halinde de şartlı tahliye başvurusu yapılabileceği belirtildi.

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