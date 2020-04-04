Bakanlar Kurulu, Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
Başvuru şartlarında değişikik
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Şartlı tahliye başvuru şartlarında değişiklik
Bakanlar Kurulu, Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı. Tüzüğün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 90 gün süresince, cezanın 1/2’si yerine 1/3’ü çekilmesi halinde de şartlı tahliye başvurusu yapılabileceği belirtildi.
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