Şartlı tahliye başvuru şartlarında değişiklik

Bakanlar Kurulu, Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı. Tüzüğün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 90 gün süresince, cezanın 1/2’si yerine 1/3’ü çekilmesi halinde de şartlı tahliye başvurusu yapılabileceği belirtildi.