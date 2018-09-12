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BAKANLAR KURULU TOPLANDI!

BAKANLAR KURULU TOPLANDI!

Bakanlar Kurulu toplandı

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Bakanlar Kurulu yoğun geçen bir haftanın ardından bugün toplandı.

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplanan kabinenin gündeminde hayvan üreticileri ile varılan uzlaşıya yönelik protokolün de bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu protokolün Bakanlar Kurulu’ndan geçtikten sonra imzalanması bekleniyor.

 

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