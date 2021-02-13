Bakanlar Kurulu toplantısı tamamladı.
Toplantı sonrasında Başbakan Ersan Saner açıklama yaptı.Başbakan Saner’in açıklamalarından satır başları şöyle:
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Bakanlar Kurulu 7,5 saatlik bir toplantı yaptı. Toplantı sonrasında Başbakan Ersan Saner açıklama yaptı. Başbakan Saner’in açıklamalarından satır başları şöyle:
Mevcut sokağa çıkma yasağı 22 Şubat’a kadar uzatıldı.
Paket ve online hizmetler 11.00-21.00 saatleri arasında verilebilecek.
Pazar günler nöbetçi eczaneler ve fırınlar dışında tüm sektörler kapalı olacak
Bankalar minimum personel ile mesai saatleri içinde hizmet verebilecek.
İlçeler arası giriş çıkışlar 22 Şubat’a kadar yasak.
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