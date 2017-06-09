BAKANLAR KURULU VATANDAŞLIK DAĞITIYOR!

Öncesi ve sonrasında açıklama yapılmayan Bakanlar Kurulu toplantılarının neredeyse hepsinde yeni vatandaşlıklara onay veriliyor

Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca 1-6 Haziran tarihleri arasında yayımlanan Resmi Gazeteler’de duyurulan toplam 56 kişinin daha KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verdi.

16 Mayıs tarihli Bakanlar Kurulu kararı ve 1Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni vatandaşlıklar şöyle: 1984 İstanbul doğumlu Pınar Yetiş, 1982Bozova doğumlu Abdulkadir Kara, 1983Göksun doğumlu Bekir Koçkat, 1983 Gümüşhacıköy doğumlu Makbule Çolak, 1981 Denizli doğumlu Esra Ersoy ve 1983 Çamlıhemşin doğumlu Cevahir Kesici KKTC Yurttaşlığı’na alındı.

23 Mayıs’ta 37 vatandaşlık

23 Mayıs tarihli Bakanlar Kurulu kararı ve 5-6Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni vatandaşlıklar şöyle:

1972 Reyhanlı doğumlu Halil Atlar, 1969 Malatya doğumlu Tayfun Balıkcı, 1975 Reyhanlı doğumlu Abdurrahman Uçar, 1965 Reyhanlı doğumlu Hayro Eger, 1983 Reyhanlı doğumlu Yahya Cemiloğlu, 1974 Göksun doğumlu Erdal Özcil, 1977 Reyhanlı doğumlu Şamil Turan, 1949 Azerbaycan doğumlu Adil Amirjanov, 1978 Reyhanlı doğumlu Mustafa Yapar, 1981 Halfeti doğumlu Hüseyin Palta, 1975 Görele doğumlu Kemal Sümerkan, 1978 Altınözü doğumlu Abdussemat Güler, 1970 Altınözü doğumlu Memduh Türkmen, 1952 Karşıyaka doğumlu Ziya Faik Yaşartürk, 1960 Çal doğumlu Oktay Sarıoğlu, 1966 Yerköy doğumlu Ahmet Erbaş, 1993 Reyhanlı doğumlu Mehmet Ezer, 1982 İskenderun doğumlu Caner Palta, 1963 İstanbul doğumlu Nuh Yöndem, 1998 Antakya doğumlu Mehmet Güner, 1984 Zara doğumlu Halis Demir, 1973 Kağızmandoğumlu Ahmet Bulut, 1994 Nusaybin doğumlu Hüseyin Akıncı, 1980 Reyhanlı doğumlu Nedim Uçar,1981 Aksaray doğumlu Doğan Tüzün, 1976 Reyhanlı doğumlu Hüseyin Ozan, 1961 Göksun doğumlu Mehmet Kocabaşoğlu, 1985 Altınözü doğumlu Gökhan Bebek, 1977 Adana doğumlu Fatih Bağ, 1978 Altınözü doğumlu Yaşar Güler, 1993 Antakya doğumlu Hakan Yıldız, 1985 Muradiye doğumlu Mehmet Latif Karakoç, 1972 Pazarcık doğumlu Hanifi Akçam, 1962 Adıyamandoğumlu Ramazan Tuluk, 1974 İstanbul doğumlu Aysun İşleyen, 1973 Ankara doğumlu Hulusi Fatih Kapancı ve1967 Adana doğumlu Celil Akarpınar KKTC Yurttaşlığı’na alındı.

30 Mayıs’ta 13 vatandaşlık

Öte yandan 30 Mayıs tarihli Bakanlar Kurulu’nda 1983 Ankara doğumlu Şerife Rümeysa Doğan, 1961 Ardanuç doğumlu Ahmet Usta, 1953 İzmir doğumlu Hanzade Özbaş, 1950 İstanbul doğumlu Haluk Elver, 1955 İnegöl doğumlu Hanım Soylu, 1995 Altınözü doğumlu Zübeyde Fansa, 1968 Tarsus doğumlu Salman Özdemir, 1995 Lefkoşa doğumlu Aysel Taşkıran, 1996 Lefkoşa doğumlu Büşra Ölçer, 1970 Ankara doğumlu Alpay Cengiz, 1961 Göksun doğumlu Mehmet Kocabaşoğlu, 1973 Mardin doğumlu Şeyhmus Hakan Yağcı ve 1989 Antakya doğumlu Mustafa Sekban’a KKTC vatandaşlığı verildi.