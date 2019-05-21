Bakanlar şekillendi: İşte olası UBP-HP koalisyon hükümeti kabinesi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (UBP) heyetleri son kez bir araya geldi. Bu akşam iki parti de Parti Meclisi’ni toplayarak, anlaşmaya varılan protokolü onaylayacak. HP Parti Meclisi 18.30’da, UBP Parti Meclisi ise 20.30’da toplanacak

Geceye doğru, koalisyon anlaşmasının açıklanması beklenirken, yarın da kabinenin kamuoyuna duyurulması olası görünüyor.

Haberci’nin edindiği bilgilere göre, bakanlar da büyük oranda belirlendi.

7-3 oranı korunurken, HP’de dörtlü koalisyonun bakanlıkları aynı isimlerle yola devam edecek.

İşte yeni kabine için adı geçen isimler:

Başbakan Ersin Tatar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri (HP)

Maliye Bakanı Faiz Sucuoğlu (UBP)

Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra (UBP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı Ünal Üstel (UBP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP)

Turizm ve Çevre Bakanı Resmiye Canaltay (UBP)

Kaynak: Haberci