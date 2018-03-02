BAKANLARIN PLAKALARI YENİDEN DÜZENLENDİ!

Bakanlar Kurulu, yeni Bakanlar Kurulu oluşumuyla değişen bakanlık isimleri ve sıralarını dikkate alarak, KKTC’deki resmi makam araçlarının plaka numaralarını yeniden düzenledi.

Karar, 28 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre, resmi makam arabalarının plaka numaraları şöyle:

“001”- Meclis Başkanı

“002”-Başbakan

“003”-Yüksek Mahkeme Başkanı

“004”-Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı

“005”- Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

“006”-Maliye Bakanı

“007”-İçişleri Bakanı

“008”-Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı

“009”-Ekonomi ve Enerji Bakanı

“010”-Turizm ve Çevre Bakanı

“011”-Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

“012”-Sağlık Bakanı

“013”-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

“014”-Meclis Başkan Yardımcısı

“015”-Başsavcı

“016”-Sayıştay Başkanı

“017”-Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı

“018”-Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman).

2018 vergilendirme indirimi 21 bin 750 TL

Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 12’nci maddesi uyarınca, 2018 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarının 21 bin 750 TL olarak saptanmasına karar verdi.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara artış

Bakanlar Kurulu, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından gelir, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara artış yaptı.

Artış, yüzde 7 oranında yapıldı.