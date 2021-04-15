BAKANLIK ÖNÜNDE TAVLA OYNAYIP NARGİLE İÇTİLER

Kafe işletmecileri, mekanlarının açık olduğunu ancak nargile, okey ve tavla gibi oyunların oynanmasına izin verilmemesi nedeniyle Sağlık Bakanlığının önüne kurmuş oldukları ‘mini kafe’ ile eylem yaptı.

Kafe işletmecileri, mekanlarının açık olduğunu ancak nargile, okey ve tavla gibi oyunların oynanmasına izin verilmemesi nedeniyle Sağlık Bakanlığının önüne kurmuş oldukları ‘mini kafe’ ile eylem yaptı.

Kafe işletmecileri Sağlık Bakanlığı’nın önünde ‘nargileli’ eylem yaptı.

İşletmeciler, mekanlarının açık olduğunu ancak nargile, okey ve tavla gibi oyunların oynanmasına izin verilmemesi nedeniyle Bakanlığı’n önüne kurmuş oldukları ‘mini kafe’ ile eylem yaptı.

Nargile içip, tavla oynayan eylemciler, kafelerindeki konseptleri Bakanlık önüne taşıdı…