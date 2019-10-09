BAKICI NE BULDUYSA ÇALDI!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Lefkoşa’da bakıcı olarak çalıştığı Ramadan Eyyam’a ait evden çeşitli markalarda 5 adet sırt çantası, çeşitli malzeme ve iki adet viski çalan Raviya Yoldashova tutuklandı



Lefkoşa’da bakıcı olarak çalıştığı evden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Raviya Yoldashova dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olguları aktardı. Polis, zanlı Raviya Yoldashova’nın müstahdem tarafından sirkat suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2019 yılı Temmuz-Ekim ayları içerisinde Lefkoşa’da çalışmakta olduğu Ramadan Eyyam’a ait ikametgah içerisinden 1 adet lacivert renk Konica marka sırt çantası, 1 adet siyah renk Case Logic marka sırt çantası, 1 adet siyah renk Fantom marka sırt çantası, 1 adet siyah renk Samsonite marka sırt çantası, 1 adet yeşil renk Hell marka sırt çantası, 1 adet ito marka emniyet kilit seti, 1 adet Rulmanlı emniyet kilit seti, 1 adet kırmızı renk Jnite marka el feneri, 1 adet siyah renk Tergan marka anahtarlık, 1 adet 70 cl Johnnie Walker marka Red Label visky ve 1 adet 70 Cl Johnnie Walker Marka 12 yıllık Black Label viskiyi sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, sirkat edilen içkiler, malzemeler ve çantaların emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, ayrıca zanlının 7 Ekim’de Lefkoşa'da tespit edilerek aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



