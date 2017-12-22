Bakmaya Doyamıyorum!

Kızlarına olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla gönülleri bir kez daha fethetti. Ilıcalı'nın fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Yaptığı televizyon programlarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı aile hayatıyla da örnek oluyor. İlk eşinden ayrıldıktan sonra Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı, kızlarına olan bağlılığını her fırsatta dile getiriyor.

"BAKMAYA DOYAMIYORUM"