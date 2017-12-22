Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  3. Bakmaya Doyamıyorum!
Bakmaya Doyamıyorum!

Bakmaya Doyamıyorum!

Bakmaya Doyamıyorum!

A+A-

Kızlarına olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla gönülleri bir kez daha fethetti. Ilıcalı'nın fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Yaptığı televizyon programlarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı aile hayatıyla da örnek oluyor. İlk eşinden ayrıldıktan sonra Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı, kızlarına olan bağlılığını her fırsatta dile getiriyor.

"BAKMAYA DOYAMIYORUM"

 
Son olarak sosyal medya hesabından 4 kızının bir arada bulunduğu fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, fotoğrafa "Bakmaya doyamıyorum" notunu düştü.
--3257508.jpeg
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.