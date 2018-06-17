BALAYI İÇİN GİTTİĞİ OTELDE DEHŞETİ YAŞADI

Dinçer Gökçe/Hürriyet

Beslenme Uzmanı İlter Faik Kaya (36) balayı için gittiği Kıbrıs’taki bir otelde bulunan kulübün bodyguardları tarafından feci halde dövüldü. 10-12 kişinin kendisini dakikalarca dövdükten sonra sürükleyerek dışarı attığını belirtene Kaya, ağlayarak, “4 ay önce evlendik. Balayı için gittik. Başımıza bu geldi. Yaşananlar ile ilgili polise de ayrıntılı ifade verdim; hastaneden de darp raporu aldık” dedi. KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel ise konu ile ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada "Çok üzgünüz. İlter Bey ile bayramdan sonra iletişime geçeceğiz... İlter Bey’den konuyla ilgili olarak gerekli özür de dilenecektir" dedi.

Beslenme Uzmanı İlter Faik Kaya ve ekonomist Nesrin Konuklu Kaya 4 ay önce evlendi. Çift balayı için Kıbrıs Girne’deki bir otele gitmeye karar verdi. Bir tur şirketi aracılığı yer ayırtan çift geçen Çarşamba akşamı İstanbul’dan yola çıktı. Gece 03.00 sıralarında otele giriş yapan çift odaya yerleştikten sonra dışarı çıktı. Çevrede gezinen çift otelin içinde bulunan kulübe yöneldi.

SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARDILAR

Hurriyet.com.tr’nin telefonla ulaştığı İlter Faik Kaya o anları şöyle anlattı: “Kulübün içine girdik. Etrafa bakınıyorduk. Doğrusu otele yeni geldiğimiz için bakınıyorduk. Üzerimde şort, tişört ve terlik vardı. Eşim de yanımda o anda. O ara bir bodyguard yanıma gelerek ‘Sizi dışarı alabilir miyiz’ dedi. Nedenini sorduğumda böyle giremezsiniz dedi. Ben de, kendisine oteldeki bütün konsepti kullanabileceğimizi söyledim. Giderek gerildi. Kısa süre sonra 7-8 bodyguard daha geldi. Ben o an anladım kötü bir şeylerin olacağını. Eşime, uzaklaşmasını istedim. Ve tam o anda bana vurmaya başladılar. Dakikalarca darp olayı sürdü. Bir ara, eşime de vurduklarını gördüm. Yüzüm gözüm kanlar içindeydi. Bu durum en az 10 dakika kadar sürdü. Daha sonra beni sürükleyerek kulübün yakınındaki havuzun oraya bıraktılar.”

KAMERALAR HER ANI KAYDETTİ

Tüm anların kameraların önünde yaşandığını her şeyi kameraların kaydettiğini söyleyen Kaya “Eşimin yardımı ile hastaneye gittik. Önce devlet hastanesine gittik. Bana ve eşime ilk müdahaleler yapıldı. Darp raporlarını aldık. Daha sonra polise ifade verdim” dedi.

OTEL MASRAFLARINI KARŞILAYALIM

Gittiği özel bir hastanede bir dizi tedavinin yapıldığını belirten Kaya, kendisini biraz daha iyi hissetmesinden sonra polise daha ayrıntılı bir bilgi verdiğini söyledi. Hastanede olduğu sırada hastaneden gelen bir kişinin, olayın yayılmaması için tüm otel masraflarını üstlenebileceklerini belirten Kaya “Dün, eşimin iki yakını Kıbrıs’a geldi. Çünkü eşim tek başına tüm işlemleri yürütemezdi. Gelen kişilerin yardımı ile uçağa bindim ve dün İstanbul’a geldik. Balayı için gittiğimiz otelde saatler sonra yaşadığımız bu dehşeti tarif edemem. Allahtan bizi götüren tur şirketinin yetkilileri vardı. Yoksa orada başımıza çok daha büyük bir felaket gelebilirdi” dedi.

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) balayı için gelen yaşam koçu İlter Faik Kaya’nın, sandaletle girmek istediği gece kulübüne alınmadığı gerekçesiyle tartıştığıÿgüvenlik görevlileri tarafından dövülmesi Turizm Bakanlığı’nı harekete geçirdi. KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, olayla ilgili gerekli adımlarını atılacağını belirterek, yaşananların münferit bir olay olduğunu, asla Kuzey Kıbrıs’ın doğasına uygun olmadığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs turizminin olumlu imajı açısından çok olumsuz ve hoş olmayan bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade eden Esenyel, "Çok üzgünüz. İlter Bey ile bayramdan sonra iletişime geçeceğiz, konunun da takipçisi olacağız’ dedi. Esenyel, ’İlter Bey’den konuyla ilgili olarak gerekli özür de dilenecektir’ dedi. (Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA-DHA)