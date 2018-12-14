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BALDIZA TECAVÜZ!

BALDIZA TECAVÜZ!

Baldıza tecavüze ağır ceza!

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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Lefkoşa'da aynı evde kaldığı 26 yaşındaki baldızına tecavüz eden Türkmanistanlı işçi 38 yaşındaki Atamurat ORUNOV bugün yargılandığı Lefkoşa Ağırceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararda 9 yıl hapis cezası aldı.

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