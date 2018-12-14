BALDIZA TECAVÜZ!
Baldıza tecavüze ağır ceza!
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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Lefkoşa'da aynı evde kaldığı 26 yaşındaki baldızına tecavüz eden Türkmanistanlı işçi 38 yaşındaki Atamurat ORUNOV bugün yargılandığı Lefkoşa Ağırceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararda 9 yıl hapis cezası aldı.
Etiketler : Atamurat ORUNOV, baldız, tecavüz, hapis cezası
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