BALDIZA TECAVÜZ!

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Lefkoşa'da aynı evde kaldığı 26 yaşındaki baldızına tecavüz eden Türkmanistanlı işçi 38 yaşındaki Atamurat ORUNOV bugün yargılandığı Lefkoşa Ağırceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararda 9 yıl hapis cezası aldı.