BALIK AVLAMAYA GİTTİ, UYUŞTURUCU BULDU!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü İskele Şubesi ekipleri tarafından Ötüken ve Zafer Burnu’nda düzenlenen “Köstebek Operasyonu” sonucunda 4 kilo 850 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü İskele Şubesi ekipleri tarafından Ötüken ve Zafer Burnu’nda önceki gün düzenlenen “Köstebek Operasyonu” sonucunda 24 kalıp halinde olmak üzere toplam 4 kilo 850 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin 3 kilo 700 gramını tasarruf eden Salih Galata ile Şefik Ormancıoğlu ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan dolayı dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Galata ile Ormancıoğlu aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Galata’nın konu maddeleri Zafer Burnu’nda balık avlarken kayalıkların arasında bidon içerisinde bulduğu ve satmak amacıyla tasarrufuna geçirdiği ortaya çıktı. Konu uyuşturucu maddelerin içerisinde bulunduğu bidonun, açık denizde muhtemelen gemiden gemiye uyuşturucu sevkiyatı yaparken denize düşerek veya konu uyuşturucu maddeleri taşıyan gemilere düzenlenen baskın sırasında bidonun denize atılıp Zafer Burnu’nda kıyıya vurmuş olabileceği belirtildi. Daha önce de 2 kez aynı şekilde kıyıya vuran bidonlar içerisinde yüksek miktarda uyuşturucu madde bulan bazı vatandaşlar polise bilgi vermişti.

Balık avlamaya gitti, bidon içerisinde uyuşturucu buldu

Meselenin tahkikat memuru, Gökhan Yıldırım, 27 Mayıs 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Salih Galata ve zanlı Şefik Ormancıoğlu’nun tasarrufunda yüksek miktarda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve söz konusu kanunsuz uyuşturucu maddeyi satmak için müşteri aradıklarının öğrenildiğini belirtti. Alınan bilgi üzerine zanlı Galata ile Ormancıoğlu’nun aleyhlerinde bir soruşturma başlatıldığını ifade eden Yıldırım, ilk olarak zanlı Salih Galata’nın Narkotik Şubeye davet edildiğini söyledi. Yıldırım, zanlı Galata’dan ilk etapta yapılan sorgulama sırasında zanlı Galata, 12 Mayıs 2019 tarihinde sabah saatlerinde Zafer Burnu’nda deniz kenarında ve kayalıklar arasında balık avladığı sırada mavi bir bidon içerisinde uyuşturucu olduğunu düşündüğü maddeler bulduğunu, söz konusu maddelerin içerisinden 1 kalıbı alarak yırtıp içine baktığını ve uyuşturucu madde olduğunu anlaması üzerine denize attığını, daha sonra Ötüken’deki evine geri döndüğünü ve akşam saatlerinde tekrar bulmuş olduğu uyuşturucu maddeleri almak üzere Zafer Burnu’na geri dönerek kayalar arasına sıkışmış olan mavi bidon içerisinden yaklaşık 10 parça kalıp şeklindeki uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri aldığını ve evine götürüp muhafaza etmeye başladığını beyan ettiğini açıkladı.

Zanlı Galata, konu maddeler hakkında ve piyasa fiyatı hakkında araştırma yaptı

Polis Memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Salih Galata’nın, tasarrufuna geçirmiş olduğu uyuşturucu maddelerle ilgili ve piyasa fiyatı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladığını ve 2 gün sonrasında ise zanlı Şefik Ormancıoğlu ile irtibata geçtiğini, zanlı Ormancıoğlu’nun konu maddeleri görmesi için evine çağırdığını ve burada ikisi birlikte konu maddeleri kağıt havlulara sardıklarını ve daha sonra ise zanlı Ormancıoğlu’nun iş aracında muhafaza ettiğini, kendisinin ise yarım inşaat halindeki bir binanın yanında toprak altına gömdüğünü ve polise konu yeri gösterebileceğini beyan ettiğini belirtti. Zanlı Galata’nın beyanları doğrultusunda konu yerin ziyaret edildiğini belirten Yıldırım, zanlı Galata’nın gösterimi üzerine toprak altında gömülü halde kağıt havlulara ve beyaz beze sarılı şekilde 10 kalıp halinde 2 kilo 300 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunduğunu açıkladı.

Zanlılar gönüllü ifade verdi, suçlarını itiraf ettiler

Polis Memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Salih Galata’nın bir gönüllü ifade verdiğini ve işlediği suçları itiraf ettiğini belirtti. Aynı gün zanlı Şefik Ormancıoğlu’nun da Narkotik Şubeye davet edildiğini söyleyen Yıldırım, zanlı Ormancıoğlu’nun şubeye gelmesine müteakip bir gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini belirtti. Yıldırım, ancak zanlı Ormancıoğlu’nun bir değişik hususta daha bulunarak zanlı Galata’nın ilk gün konu maddeleri kendisine gösterdiğinde konu maddelerin 10 kalıptan 5-6 kalıp daha fazla olduğunu ve bulunan 10 parça kalıbın haricindeki 5-6 parçayı ise kendi evinde muhafaza ettiğini beyan ettiğini açıkladı.

Denizde 1 kilo 150 gram uyuşturucu daha bulundu

Polis Memuru Gökhan Yıldırım, her 2 zanlının evinde arama yapıldığını söyledi. Zanlı Şefik Ormancıoğlu’nun evinde yapılan aramada, araba garajında 5 kalıp halinde toplam 1 kilo 150 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten Yıldırım, zanlı Galata’nın evinde yapılan aramada ise evin avlusunda zanlı Galata’ya ait balıkçı teknesinin ön dolabında 4 kalıp halinde toplam yaklaşık 250 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Yıldırım, zanlı Galata’nın 12 Mayıs 2019 tarihinde konu maddeleri tasarrufuna geçirdiği Zafer Burnu’nun, zanlı Galata ile birlikte ziyaret edildiğini ve konu mavi bidonun bulunarak emare alındığını açıkladı. Yıldırım, aynı yerde konu bidonun alt kısmında denize düşmüş vaziyette 5 kalıp halinde toplam 1 kilo 150 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin de bulunarak emare alındığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Yıldırım, zanlı Galata ile Ormancıoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

3 gün tutuklu kalacaklar

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlı Salih Galata ile Şefik Ormancıoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.