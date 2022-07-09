Balık ölümleri üzerine Bafra göletinde su örnek analizi yapıldı

Bafra’da Oteller bölgesinde, özellikle kefal balıklarının üreme alanı olan Lagoon’da dün sabah binlerce balık telef oldu.

Yapılan ilk analizde balıkların ölüm nedeninin göletteki organik kirlenme olduğu saptandı.

Bafra plajı yanındaki gölette yüzlerce balığın telef olmasının ardından Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü/Taşkent Doğa Parkı bafra göletinde su örnek analizi yaptı.

Yapılan analizde balıkların ölümlerinin nedeninin göletteki organik kirlenme olduğu saptandı.

Bafra Göleti’den toplam dört farklı noktadan alınan örneklerde tuzluluk değerinin aynı olduğu, ancak test sonuçlarından Amonyum-Amonyak değerinin oldukça yüksek olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Düzenli aralıklarla testler yapılacağı ve bu testlerin kirlenmenin geçici mi yoksa devamlı mı olduğu konusunda kamuoyunun yeniden bilgilendirileceği ifade edildi.

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü, saha ileri tetkik olarak Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Biyolojik Oksijen İhtiyaci ölçümlernin yapilması ve kolibasil üreme seviyesi tahlilinin yapılmasının ise kesin belirleyicilik açısından önemli olduğunu belirtti.

BRT