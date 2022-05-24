Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) son raporuna göre, emisyonların düşük seyretmesi halinde bile Akdeniz’deki balık türlerinin yüzde 10’u yok olacak.

MERT İNAN İstanbul - Avrupa genelinde iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğine işaret edilen raporda, “Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerinden sınırları içerisinde zarar görecek olmasının yanı sıra başka yerlerde meydana gelen zararlardan da derinden etkilenecek” tespiti yapıldı. Raporda, şu uyarılar sıralandı:

‘ÖLÜMLER ARTACAK’

“Emisyonların önemli ölçüde azaltılması halinde bile, Avrupa’da aşırı sıcaklar sonucu gerçekleşen ölüm sayısının 2050 yılına gelindiğinde, bugünkü yıllık yaklaşık 2700 ölüme kıyasla 30 bine yükselmesi öngörülüyor. Bu vakaların büyük kısmı Türkiye’nin dahil olduğu Akdeniz havzasında meydana gelecek. Emisyonların düşük seyretmesinde bile, Akdeniz, balık türlerinin yaklaşık yüzde 10’unu kaybedecek. 2060’a kadar Doğu Akdeniz’de ekonomik değeri yüksek deniz türlerinin yüzde 20’den fazlasının nesli tükenebilir. Karadeniz’de ise balık türlerinin birçoğu yok olacak. Akdeniz nüfusunun yüzde 54’ünün farklı ölçeklerde su kıtlığı yaşama riski söz konusu. İstanbul, kuraklığa bağlı ekonomik kayıplar karşısında kırılgan durumda.”

Milliyet