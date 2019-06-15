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Balıkçıların balina şaşkınlığı

Balıkçıların balina şaşkınlığı

Kıbrıs'ta Karpaz açıklarında balinaları gören balıkçıların şaşkınlığı amatör kamera tarafından kaydedildi.

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Kıbrıs'ta Karpaz açıklarında balinaları gören balıkçıların şaşkınlığı amatör kamera tarafından kaydedildi.

Gümüş balığının yoğunlukta bulunduğu Doğu Akdeniz’e açılan balıkçıların Karpaz açıklarında gördükleri bir grup balina, balıkçılar şaşırttı. İlk kez balina gördüğünü söyleyen balıkçıların yaşadıkları şaşkınlık konuşmalarına yansıdı. Yaşanan o anları ise teknedeki bir kişi kaydetti.

Kaynak: Sefa Karahasan, DHA
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