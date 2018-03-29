BALIKÇILIĞA KAÇAK DARBESİ!

KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, balıkçılıkta denetim noktasında yaşanan zafiyetler nedeni ile kaçak balıkçılığın önüne geçilemediğini ve sektörün de bundan büyük darbe aldığını kaydetti.

Özlem ÇİMENDAL

KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan balıkçılık sektörüne mazot, ağ yardım desteğinin yapılmadığını kaydetti.

Atakan, dünyanın en değerli besin ürünlerinden olan balık ve balıkçılık sektörüne gerekli desteğin verilmediği gibi denetim noktasında da yaşanan zafiyetler nedeni ile kaçak balıkçılığın da önüne geçilemediğini kaydetti.

“Amatör balıkçılar ekmeğimizle oynuyor”

Balıkçılık sektörünün bir diğer sorununun amatör balıkçılar olduğunu anlatan Atakan, “Denetimler yeteri kadar yapılmıyor. Piyasada balıkları çok düşük fiyatlara satıyorlar. Amatör balıkçılık yapanlar bizi oldukça zor durumda bırakıyor” dedi.

“Hep ‘Halledeceğiz’ deniliyor”

Balıkçılık sektörünü sekteye uğratan amatör balıkçılar için bakanlığa defalarca başvurduklarını anımsatan Atakan, “Bakanlığımıza defalarca başvurarak, amatör balıkçıların piyasanın altına fiyatla balık satarak sektöre darbe vurduğunu dile getirdik. Ancak hep halledeceğiz cevaplarıyla havada kalıyor bu sorun.

Son 2 yıldır büyük gemilerin kaçak avlanmaları büyük ölçüde engellendi ancak amatör avlanan balıkçılarımız denizlerimiz için büyük tehlike oluşturuyor. Spor yapıp zevkine avlanmayı bir yana bırakın, hem bilinçsiz avlanıp hem de işi ticarete döküyorlar.

Bu da balıkçılık sektörüne darbe vuruyor” şeklinde konuştu.

Vatandaş balıktan yeterince faydalanamıyor

KKTC’de zengin, kaliteli ve ucuz balık çeşitliliğinin oldukça zengin olduğu bilgisini de veren Atakan, vatandaşın balık market kültürüne alışmadığı için ülke denizlerinden çıkan ucuz ve zengin besin kaynağı olan balıktan yeterince faydalanamadığına işaret etti.

“Hala bakanla görüşme şansı yakalayamadık”

Balıkçıların kendi çabaları ile sektörü ayakta tutmaya çalıştığının altını çizen Atakan, sektöre destek için bir an evvel acil adım atılması gerekirken, sektöre verilen önemin istenilen düzeyde olmamasını eleştirdi. Atakan, yeni hükümetin kurulmuş olmasına rağmen henüz daha bakan ile görüşme şansı yakalayamadıklarına vurgu yaparak, balıkçılığa gösterilen ilgisizliği eleştirdi.

Balıkçılığa acil el atılmalı

Balıkçılık sektörüne gerek yasal zeminde gerek destek boyutunda acilen el atılması gerektiğini vurgulayan Atakan, “Balıkçılığın saf dışı bırakılmış bir meslek olarak algılandığını düşünür olduk artık. Siyasiler değil ikinci sırasında, dördüncü beşinci sıralarında bile değil balıkçılık sektörü” ifadelerini kullandı.

Balıkçılık KKTC’de değer görmüyor

Dünyanın en zengin besin kaynağı olan balık ve balıkçılık sektörü için siyasilerin gerekli hassasiyeti göstermemesini de eleştiren Atakan, “Ne acıdır ki dünyada kabul gören zengin besin maddesi biz de gereken değeri görmüyor” şeklinde konuştu.

Sürekli hükümet değişiyor, her şey silbaştan başlıyor

Hükümete, balıkçılık sektörünü sadece seçim dönemi hatırlamamaları çağrısında da bulunan Atakan, “Balıkçılık sektörüne gerekli destek verilsin. Bizi sadece seçim dönemi hatırlamasınlar. Biz de kendi çabalarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Denizlerimizdeki ucuz ve kaliteli bu zengin besinleri halkımızla buluşturmamıza olanak tanısınlar. Sürekli hükümet değişiyor, biz ta derdimizi anlatalım yeni hükümet geliyor, her şey silbaştan tekrar başlıyor. Balıkçılıkta artık kalıcı politikalar üretilmesi gerekmektedir” dedi.

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