BALON BALIKLARI İÇİN BALIKÇILARA ÖDEME YAPILDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yaptığı açıklamada balon balıkları için balıkçılara ödeme yapıldığını duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada;

‘2019 yılı için, Balon balığının balıkçılık malzemelerine verdiği zararlara karşılık yıl içerisinde düzenlenen sportif yarışmalar dahil avcılığı yapılan balon balıklarını, 1 Temmuz 2019 – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında Hayvancılık Dairesi’ne teslim eden izinli 51 balıkçıya toplamda 298.648,00 TL’lik ödeme, Kooperatif Merkez Bankası’na yatırılmıştır.

Balıkçılarımız bankanın ilgili şubelerinden hakkedişlerini alabilirler.’ dedi.