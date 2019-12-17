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BALON BALIKLARI İÇİN BALIKÇILARA ÖDEME YAPILDI

BALON BALIKLARI İÇİN BALIKÇILARA ÖDEME YAPILDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yaptığı açıklamada...

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yaptığı açıklamada balon balıkları için balıkçılara ödeme yapıldığını duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada;

‘2019 yılı için, Balon balığının balıkçılık malzemelerine verdiği zararlara karşılık yıl içerisinde düzenlenen sportif yarışmalar dahil avcılığı yapılan balon balıklarını, 1 Temmuz 2019 – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında Hayvancılık Dairesi’ne teslim eden izinli 51 balıkçıya toplamda 298.648,00 TL’lik ödeme, Kooperatif Merkez Bankası’na yatırılmıştır.

Balıkçılarımız bankanın ilgili şubelerinden hakkedişlerini alabilirler.’ dedi.

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