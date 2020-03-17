Baltacı olayında 5 kişi tutuklandı, bir kişi halen aranıyor!

Dün akşam, Küçük Kaymaklı’da Vedat Baltacı’nın vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğuna inanılan 5 kişi ise tutuklanırken, meselede zanlı olarak görülen V.B. ise halen aranmaktadır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre olayda yaralanan Vedat Baltacı ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.