BALTALI BASKIN!

Girne'de başlayan Nijeryalı çetelerin savaşı Lefkoşa'ya uzandı

Suna ERDEN

Girne-Ozanköy’de Nijeryalı bir şahsın evini demir sopalarla basıp iki kişiyi darp eden çetenin Lefkoşa uzantıları da yakalandı.

Küçük Kaymaklı bölgesine iki Nijeryalı çete arasında çıkan kavgada balta ile ev basan zanlılar Ebenezer Shina Akinsoyinu ve Hammed Babatunde Owolab tutuklandı. Baltalı baskın yapan zanlıların evden para çaldıkları da öne sürüldü. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Para da çaldılar

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Ebenezer Shina Akinsoyinu ve Hammed Babatunde Owolab’ın 27 Aralık 2017 tarihinde saat 14.00 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde Emanuel Suny Frenk ve Olayinca Abayom’a ait eve zorla girerek mülke tecavüz suçu işlediklerini söyledi.

Polis, zanlıların eve girdikten sonra içeride bulunan Emanuel Suny Frenk ve Latonna Williams Igwılo'yu ahşap süpürge değneği ile darp edip yanlarında getirdikleri baltalarla evin kapısını kırdıklarını aktardı.

Çekmecedeki dolarları da aldılar…

Polis, zanlıların daha sonra evde olmayan Olayinca Aboyamt’in odasına girip çekmecesinde muhafaza ettiği 3 bin dolar nakit parayı ve 400 dolar değerindeki kırmızı renk hoparlörleri alarak çaldıklarını söyledi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlıların tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Çeteler savaşı

Ozanköy bölgesinde de 27 Aralık 2017 tarihinde Nijeryalı bir grup yine Nijeryalı iki kişinin yaşadığı evi basmış, demir sopalarla evde bulunanları darp etmişti. Bu olayın Lefkoşa’da yaşanan olaydan sonra olduğu öğrenilirken, Girne ve Lefkoşa’da iki ayrı çete olan Nijeryalıların hesaplaşmalarından kaynaklandığı bilgisi elde edildi.

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