BALTALI SALDIRGANIN SORUŞTURMASI TAMAMLANDI!

Park yeri yüzünden kendisini uyaran Kemal Topçam’ın aracına balta ile saldırıp hasar veren Hüseyin Uzunöz tutuksuz yargılanacak

Suna ERDEN

Girne-Karaoğlanoğlu bölgesinde yaşanan olayda İnsanity Spor Salonu önüne aracını park ettiği için kendisini uyaran işletmeciye balta ile saldıran, aracına zarar veren Hüseyin Uzunöz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı 3 gün süren tutukluluğun ardından dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, iddiaları aktardıktan sonra teminat talep etti.

Polis, 9 Mart 2018 tarihinde saat 22.00 sıralarında Karaoğlanoğlu bölgesinde yaşanan olayda zanlının İnsanity Spor Salonu önüne aracını park ettiğini, işletmeci Kemal Topçam’ın zanlıdan aracını çekmesini istediğini ve olayın başladığını söyledi. Polis, zanlının uyarıya karşın Topçam’ı, “Salonunu yakacağım ve seni öldüreceğim ”diyerek tehdit ettiğini, ardından balta ile Topçam’a ait FD 018 plakalı aracın ön kaput ve sağ çamurluğuna vurup hasara uğrattığını aktardı.

Kefili buldu kurtuldu

Polis, zanlının daha sonra kendi aracına binerek Topçam’ın aracının ön kısmına kasten iki kez çarpıp tanponun kırılmasına neden olduğunu söyledi. Zanlının evinde tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme 3 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 25’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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