BALTAYI TAŞA VURDULAR!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde görevli Arif Bozkurt’u darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Atilla Demiroğlu, Umut Yıldırım Uzuntur ve Mehmet Eren Başuçar, dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde görevli Arif Bozkurt’u darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Atilla Demiroğlu, Umut Yıldırım Uzuntur ve Mehmet Eren Başuçar, dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlıların önceki gün saat 22.30 sıralarında, Girne’de Kordonboyu Caddesi üzerinde aralarında çıkan tartışma sonucu Mehmet Arif Bozkurt’un vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurarak darp ettiklerini, yüzüne kafa atmak suretiyle burun ve sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olduklarını söyledi. Bozkurt’un, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, elmacık kemiği ve burnunda kırık tespit edildiğini kaydeden polis, ancak henüz rapor temin etmediklerini söyledi.

3 gün tutuklu bekleyecekler

Polis, zanlılar aleyhinde soruşturmanın devam ettiğini, görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağına ve kamera kayıtlarının inceleneceğine dikkati çekerek 3 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.