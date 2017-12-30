Hande Yener salı akşamı Seren Serengil’in üstsüz fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca kıyamet kopmuştu

Seren Serengil boş durmamış Hande Yener’in uyuşturucu kullandığını ima etmişti. Sonra da şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Hande Yener önceki gün konuya dair soruları yanıtladı, ilginç açıklamalar yaptı. Seren Serengil’i ciddiye almadığını söyleyip “Meyve veren ağaç taşlanırmış. Bu yüzden ipe sapa gelmez kişilerle ilgilenmiyorum” dedi.

'BANA BULAŞMASINLAR'

Hande Yener şunları söyledi: “Seren’in Google’da olan bir fotoğrafını kullandım. Mizah yaptım. Çünkü çok severim. Hayata espri ile bakıyorum. Herkese ciddi eğitim veremem. Mizah yoluyla kafaları değiştirmeye çalışıyorum. Kötü bir niyetim yoktu. İnsanlar eğlensin, içlerindeki çocuk gülsün istedim. Ama bazılarına sert gelmiş. Ne yapayım; o zaman bana bulaşmasınlar.” 2017’nin şampiyonu olduğunu söyleyen Hande Yener, “Beni sadece kıskanmakla kalıyorlar. Yedek kulübesi hep aynı işte” dedi.