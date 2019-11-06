'Bana tecavüz etmek istiyor!'

Yasemin Kay Allen kendisini taciz eden sapığı ifşa etti

Yasemin Kay Allen, bir süredir kendisini sosyal medya hesabından taciz eden sapığını ifşa etti. Allen "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğini söylüyor" dedi...

Son zamanlarda ekranlarda göremediğimiz oyuncu Yasemin Kay Allen, kendisini uzun zamandır rahatsız eden, sapıkça mailler atıp tecavüz etmek istediğini söyleyen tacizcisini ifşa etti.

Birçok dizi ve projedeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Allen’a dadanan sapık, bir süredir taciz mesajları atıyormuş. Bu durumdan artık rahatsız olan Allen, Twitter hesabından sapığın fotoğrafını ve mesajlarını paylaştı.

llen kendisini taciz eden sapığı sosyal medya hesabından ifşa etti

Yasemin Kay Allen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun sapıktır” dedi.

Genç oyuncu, sapığı sosyal medya hesabından engellemesine rağmen, tacizci mail yoluyla ulaşmayı başarmış.

Güzel oyuncu, bu kişiyi engellemesini söyleyenlere ise şu cevap verdi: “Engöllö götsön” yazacaksanız yazmayın. Engelledim zaten. Her gün atıyor neredeyse. Bu adamın gerçekten tanıdığı kadınlara ne yapabileceği konusunda endişeliyim ve uyarmak istedim.”