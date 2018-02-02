BANKA BÜTÜN MAAŞINI BORCA KESTİ!

Vergi Dairesi’nde çalışan Sevcan İrgare isimli vatandaş, zaten yüklü bir kredi taksiti öderken bir de kefil olduğu merhum babasının kredisini ödemek zorunda kalınca hayatı kabusa döndü

Duygu ALAN

Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Dairesi’nde çalışan Sevcan İrgare isimli vatandaş, kendi kullanmış olduğu banka kredisinin taksitlerini zor öderken bir de kefil olduğu merhum babasının kredi taksitlerinin kendisinden tahsil edildiğini, artık maaşının hem taksitleri ödemeye hem de çocuğunun geçimini sağlamaya yetmediğini söyledi.

Bir ay boyunca çalıştığını ancak ay sonunda eline beş kuruş kalmadığını belirten İrgare, yaşadığı mali sıkıntılar sebebi ile bunalımda olduğunu söyledi.

“Yaşam sevincimi kaybettim” diyen Sevcan İrgare, “Banka kullandığı krediye karşı babama sigorta yaptı. Babam krediyi kullandıktan 2 yıl sonra vefat etti. Sigortası olmasına rağmen banka kredi taksitlerini kefil olduğum için mahkeme kararı ile benden tahsil ediyor. Benim zaten maaşımın büyük bir kısmı kendi taksitlerime gidiyor. Bir de babamın kredi borcu, çocuğumun geçimi derken elimde avucumda para kalmıyor. Banka bana oyun oynadı. Çıkmazdayım. Kötü bir şey yapmaktan korkuyorum” diye isyan etti.

“Kendime zarar vermekten korkuyorum”

Sevcan İrgare yaşadıklarını Havadis okurları ile paylaştı.

İrgare şunları söyledi: “2007 yılında bir bankadan 30 bin TL kredi kullandım. Bu kredinin taksitlerinin büyük bir kısmını ödedikten sonra üzerine yeniden kredi kullandım. Taksitlerim maaşımdan kesildiği için sorun yaşamıyordum. Babam da aynı bankadan kredi kullandı, banka beni kefil olarak kabul etti, babama kefil oldum. Babam da düzenli taksitlerini ödedi, 2014 yılında da belli bir ödeme yapınca mevcut kredinin üzerine yeniden kredi çekti. O dönem babam 62 yaşında olduğu için banka babama hayat sigortası yaptı. Ancak 2014 yılında Aralık ayında babam ani kalp krizi sonucu vefat etti. Banka, babamı ‘Hiçbir rahatsızlığım yok’ diyerek yalan beyanda bulunmakla suçladı ve bu borç nedeni ile kefil olarak beni mahkemeye verdi. Davayı kaybettim. Oysa babam ani kalp krizi sonucu öldü. Kronik değildi. Babam bir başka bankadan da kredi kullanmıştı, ölüm raporunu ibraz ettik o banka borcu direkt sildi. Ancak bu banka raporu kabul etmedi.

Bu sırada eşimden ayrıldım kızım için ayda 400 TL nafaka bağlandı. Babamın ve benim kredi taksitim için banka aylık maaşımdan bin 800 TL kesecekti. 2 bin 600 TL maaş alıyorum. Geçtiğimiz gün maaşımı almak için bankaya gittim ancak hesabımda para bulamadım. Geçtiğimiz ay bankaya maaşımı almaya gittim, hesabımda sadece 270 TL para vardı. Banka adeta beni sömürüyor. Bana oynadı. Kızıma nafaka ödeyemiyorum. Geçinemiyorum. Çok zor durumdayım. Yaşama sevincimi kaybettim. Kendime zarar vermekten korkuyorum.”

“Ben yandım başkası yanmasın”

Sevcan İrgare, yaşadıklarını basın yolu ile kamuoyu ile paylaşmasının nedeninin vatandaşları kredi çekerken dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarmak olduğunu belirterek, “Bazı bankalar büyük oyunlar oynuyor, vatandaşı mağdur ediyor. Ben yandım başkası yanmasın. İnsanlar benim yaşadıklarımı örnek alsın ve kredi kullanırken, kefil olurken çok dikkat etsin” diye konuştu.

Havadis