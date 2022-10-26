Bankacı, ölen müşterilerinin hesaplarından 1 milyon 300 bin TL çaldı

İngiltere'de bankacılık yapan 47 yaşındaki Daniel Hodgin'in ölen müşterilerinin hesaplarından para çaldığı ortaya çıktı.

İngiltere’de Daniel Hodgin isimli bir bankacının ölen müşterilerinin hesaplarından yaklaşık 61 bin euro yani 1 milyon 300 bin TL gibi bir miktar çaldığı ortaya çıktı. Hodgin’in bu yöntem ile yıllar boyunca az miktarlarda ama çok kez para çaldığı belirlendi.

Hodgin bugün mahkemeye çıktı. Preston Crown Court’taki mahkeme, adamı 20 ay denetimli serbestlik ile cezalandırdı.

Hodgin’in ölen müşterilerinin hesaplarından kendi hesabına para aktardığı bu sırada da kayıtları bankacı olduğu için rahatlıkla sildiği belirlendi.

20 AY DENETİMLİ SERBESTLİK ALDI

47 yaşındaki Daniel Hodgin, Leyland, Hough Lane’deki Halifax’taki görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla 20 ay denetimli serbestlik cezası aldı. Mahkemede Hodgin’in ölen bir müşterisinin cenaze masraflarının bir kısmını da kendi hesabına aktardığı ortaya çıkarıldı

Hodgin, daha önce İngiltere’de oldukça meşhur olan bilgi yarışması Chase’de yarışmış ve 1 bin sterlin gibi bir ödül kazanmıştı.

sözcü.com.tr