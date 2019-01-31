BANKADA 31 BİN TL’Yİ ÇALDI!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Lefkoşa'da terminal bölgesinde bir bankada 14.42 sıralarında işlem için sıra bekleyen Ferhat Yılmaz’ın elinde tuttuğu ve içinde 31 bin TL nakit paranın bulunduğu zarf kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından çalındı.

Polis haberine göre, bahse konu şahıs, banka dışında bekleyen başka bir erkek şahısla birlikte olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polisin konuyla ilgili açıklamasında, zanlıların görüntülerini dağıttı. Fotoğraftaki şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.