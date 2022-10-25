Bankaların asgari sermeye miktarı 80 milyon TL olarak belirlendi

Merkez Bankası, bankaların asgari sermaye miktarını 80 milyon TL’ye yükseltti.

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun aldığı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, bankaların halen 20 milyon TL olan asgari sermayeleri 80 milyon TL’ye yükseltilmek zorunda. Öz kaynakları 80 milyon TL’nin altında olan bankalara eksik miktarı tamamlaması için süre verildi.

Buna göre, 30 Eylül 2022 itibarıyla öz kaynakları 80 milyon TL’nin altında olan bankaların eksik kalan miktarın en az yarısını 31 Aralık 2023’e, geriye kalanını da 31 Aralık 2024’e kadar tamamlanmasına, verilen sürenin 20 milyon TL’nin altındaki eksiklikleri kapsamamasına karar verildi