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BARBAROS ŞANSAL'A SÖZLÜ SALDIRI!

BARBAROS ŞANSAL'A SÖZLÜ SALDIRI!

Şansal’a sözlü saldırıya yasal işlem

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Dün Lefkoşa’da Hamur Restoran isimli iş yerinde Buray Büsküvütcü (E-37) ve Aktaç Atai. (E-44)’nın, modacı Barbaros Şansal’ın şahsına karşı yapmış oldukları mesele ile ilgili olarak zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Buray Büsküvütcü ve Aktaç Atai ‘ya rahatsızlık, itale-i lisan ve uygunsuz tavır hareket suçlarından dava getirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

 

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