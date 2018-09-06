BARBAROS ŞANSAL'A SÖZLÜ SALDIRI!

Dün Lefkoşa’da Hamur Restoran isimli iş yerinde Buray Büsküvütcü (E-37) ve Aktaç Atai. (E-44)’nın, modacı Barbaros Şansal’ın şahsına karşı yapmış oldukları mesele ile ilgili olarak zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Buray Büsküvütcü ve Aktaç Atai ‘ya rahatsızlık, itale-i lisan ve uygunsuz tavır hareket suçlarından dava getirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.