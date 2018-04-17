Barbaros Şansal’ın KKTC’den ‘deport’ kararı kaldırıldı iddiası

Ünlü modacı Barbaros Şansal’ın KKTC’den ‘deport’ kararı kaldırıldığı iddia edildi.

Henüz doğrulatılmayan iddiaya göre UBP-DP Hükümeti tarafından 2 Ocak 2017 günü KKTC’den sınır dışı edilen ünlü modacı Barbaros Şansal hakkındaki “DEPORT” kararı KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi.

KKTC İçişleri Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama gelmedi

Twitter hesabından karar üzerine açıklama yapan Şansal, KKTC yetkililerinin resmi özür münhali yayınlamadığı sürece Kıbrıs’a gelmeyi düşünmediğini yazdı