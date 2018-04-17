Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Barbaros Şansal’ın KKTC’den ‘deport’ kararı kaldırıldı iddiası
Barbaros Şansal’ın KKTC’den ‘deport’ kararı kaldırıldı iddiası

Barbaros Şansal’ın KKTC’den ‘deport’ kararı kaldırıldı iddiası

Barbaros Şansal’ın KKTC’den ‘deport’ kararı kaldırıldı iddiası

A+A-

Ünlü modacı Barbaros Şansal’ın KKTC’den ‘deport’ kararı kaldırıldığı iddia edildi. 

 

Henüz doğrulatılmayan iddiaya göre UBP-DP Hükümeti tarafından 2 Ocak 2017 günü KKTC’den sınır dışı edilen ünlü modacı Barbaros Şansal hakkındaki “DEPORT” kararı KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi.

KKTC İçişleri Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama gelmedi

30713434_10156437652887848_8331267274610573312_n.jpg

Twitter hesabından karar üzerine açıklama yapan Şansal, KKTC yetkililerinin resmi özür münhali yayınlamadığı sürece Kıbrıs’a gelmeyi düşünmediğini yazdı

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.