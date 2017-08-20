Barcelona’daki 3. saldırı son anda engellendi

Rus haber ajansı Sputnik’in aktardığına göre Katalonya emniyetinden bir sözcü, Barcelona'daki La Rambla Caddesi ve sahil kasabası Cambrils'te düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne neden olan araçlı terör saldırılarının ardından, zanlıların üçüncü bir saldırının hazırlığını yaptığına işaret eden 120 gaz bombası kapsülü bulduklarını ve bu sayede terör hücresinin ‘etkisiz’ hale getirildiğini söyledi.

Emniyet sözcüsü ayrıca, La Ramble Caddesi'nde düzenlenen saldırıda araçta sadece bir kişinin olduğuna inandıklarını fakat bu kişinin kimliğini doğrulayamadıklarını ve Fransa’ya kaçmış olabileceğden şüphelendiklerini söyledi.