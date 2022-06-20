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Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! "İyi geceler" demeden lambalar sönmüyor

Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! "İyi geceler" demeden lambalar sönmüyor

Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! "İyi geceler" demeden lambalar sönmüyor

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İngiltere Cambridgeshire'de bulunan ve Juliet isimli bir kızın ruhunun yaşadığına inanılan barda esrarengiz olaylar yaşanıyor. İddiaya göre bardakiler "İyi geceler Juliet" demedikçe barın lambaları sönmüyor.

İngiltere'de esrarengiz olay duyanların tüylerini ürpertiyor.900 yıl önce kalbi kırık bir şekilde öldüğü sanılan Juliet'in ruhunun yaşadığı barın sahibi gece barda bulunanlardan her hangi biri "İyi geceler Juliet" demedikçe barın lambalarının kapanmadığını söyledi.

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Bar çalışanları ve müşterileri bazen ısıtıcılar sonuna kadar açık olmasına rağmen barda havanın ani bir şekilde soğuduğunu söyledi.

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Efsaneye göre Juliet, 1050 tarihinde ismi Tom Zoul olan bir ormancıya aşık oldu.

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Juliet, aşkına karşılık alamayınca Tom'un, cansız bedenini görmesi için işe gittiği yol üzerinde bulunan bir ağaca kendini astı.

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Bazı kaynaklar ise Juliet'in nehre atlayarak intihar ettiğini yazdı.

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Juliet'in mezarının yakınında bulunan bar, zamanla büyütüldükçe mezar da mekanın içinde kaldı. Juliet'in her sene, ölüm yıl dönümünde barı ziyarete geldiği iddia ediliyor.

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