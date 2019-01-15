Barış Arduç ticarete atıldı
Barış Arduç ticarete atıldı
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Son dönemde oynadığı reklam filmleriyle adından söz ettiren Barış Arduç, kazandığı parayla ticarete atıldı
Oyuncunun, Nişantaşı’nda yeni açılan Müştemilat isimli mekanın ortaklarından biri olduğu öğrenildi.
DESTEK GUPSE ÖZAY'DAN
Barıl Arduç’a, işletme konusunda ise en büyük desteği sevgilisi Gupse Özay veriyor.
*Barış Arduç'un bir otomobil markasının reklam filmi için 3 milyon TL alacağı iddia edilmişti.
Etiketler : Barış Arduç, ticaret
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