BARIŞ HAREKATININ İKİNCİ AŞAMASI

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 45’inci yıl dönümü, etkinliklerle kutlanacak ve şehitler anılacak.



20 Temmuz 1974’te başlayan harekâtın 14, 15 ve 16 Ağustos’ta gerçekleşen ikinci aşaması sırasında özgürlüğe kavuşan Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’de kutlamalar yapılacak.



Harekât sırasında Rumlar tarafından toplu katliama uğrayan Taşkent ile Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da da şehitler anılacak. Lefke’de de şehitler için anma töreni düzenlenecek.