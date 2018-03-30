BARIŞ İÇİN YÜRÜYORLAR!

Kıbrıs’ta barış talebiyle Karpaz’dan Baf’a yürüyüş başlatan Kıbrıslı Türk Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges, sekizinci gününde Lokmacı kapısından güneye geçti

Kıbrıs’ta barış için yürüyüşe çıkan Kıbrıslı Türk Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges, sekizinci günün sonunda dün yürüyüşün Kuzey Kıbrıs kısmını bitirerek Lokmacı Sınır Kapısına ulaştı. Kıbrıslı Türk Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges sivil toplum örgütlerinin organizasyonuyla ara bölgede karşılandı. Karşılama esnasında birtakım etkinlikler de gerçekleştirildi.

Avustralya’da yaşayan ve bu yürüyüş için Kıbrıs’a gelen Kıbrıslı Türk Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges ‘Birleşik Kıbrıs İçin Barış Yürüyüşü’ adı altında, yürüyüşlerine devam ediyor. Adanın en doğusundan en batısına yürümek için Kıbrıs’a gelen ve yürüyüşlerinin sekizinci gününü tamamlayan ikili Lokmacı Sınır Kapısı’nda hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rumlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Kıbrıslı Türk Dr. Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges, adada çözüm olması için Karpaz’dan Baf’a kadar yürüyor. Yürüyüşlerini 16 günde tamamlamayı hedefleyen Adal ve Georges’in 400 kilometre yol kat ederek 5 Nisan’da Afrodit kayalıklarına ulaşması bekleniyor.

Girne Kapısı’nda buluştular

Yürüyüşün Kuzey Kıbrıs kısmını bitiren Georges ve Adal, Girne Kapısına giderek yürüyüşe destek veren sivil toplum örgütleri ve parti temsilcileriyle buluştu. Grup Girne Kapısından Lokmacı Barikatına kadar beraber yürüdü.

Şarkılar söyleyip dans ettiler

Ara bölgeye gelen grup United Cyprus Now ekibi ve barışseverler tarafından coşkuyla karşılandı. Düzenlenen etkinlikte Studio 21 ekibi dans gösterisi yaparken, İki Toplumlu Koro’da şarkılar söyleyerek etkinliğe renk kattı