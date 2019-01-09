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Barış kız arkadaşıyla kavga ederken kaza yaptı!

Barış kız arkadaşıyla kavga ederken kaza yaptı!

Barış kız arkadaşıyla kavga ederken kaza yaptı!

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Şarkıcı Deha, 2007 yılında hayatını kaybedenarkadaşı Barış Akarsu hakkında bir itirafta bulundu.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan şarkıcı Deha, 2007 yılında hayatını kaybeden, Akademi Türkiye'den arkadaşı Barış Akarsu hakkında bir itirafta bulundu.

Deha, Barış Akarsu'nun hayatını kaybetmesine neden olan kaza esnasında  kız arkadaşıyla kavga ettiğini söyledi.

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