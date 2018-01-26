"BARIŞ VE DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ" BAŞLADI!

Sendikal Platform’un bugün gerçekleştireceği “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü” başladı.

Yürüyüş başladı. Yağmura rağmen toplanan kalabalık meclise doğru yürümeye başladı.Sendikal Platform’un düzenlediği “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü” başladı. Lefkoşa Dereboyu’nda devam eden yürüyüş Meclis yanında sona erecek. Cadde trafiğe kapatıldı. Kalabalık meclise doğru yürüyor. Meclis önünde miting yapılacak.

Yenidüzen