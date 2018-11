BARIŞA ANCAK ADİL PAYLAŞIMLAR OLMASI DURUMUNDA ULAŞILABİLİR

Başbakan Tufan Erhürman, İstanbul’da Uluslararası işbirliği platformunca düzenlenen “Barışın Sürdürülmesi Ve Herkes İçin Kalkınma” konulu 9. Boğaziçi Zirvesi’nde konuştu.

“Zirvenin başlığı olarak belirlenen kavramlar; barışa ulaşabilmek için seçilen kavramlar olması nedeniyle son derece ilham vericidir” diyen Erhürman, barışın ancak adil paylaşımlar olması halinde ulaşılabilir olduğunu kaydetti.

Buna örnek olarak Meksika sınırında ve Kıbrıs’ta yaşananları gösteren Erhürman, herkes için kalkınmanın yaratılmamasının bir medeniyet kaybı olacağının ve bu durumda da barışa ulaşabilmenin imkansız olduğunun altını çizdi.

“Eğer bölgelerin zenginlikleri adil olarak paylaşılırsa ortaya barış çıkar yoksa ortaya çıkacak olan sadece gerginliktir” ifadelerini kullanan Başbakan Erhürman, kendisi kazanırken başkası kaybeder diye düşünenlerin yanıldığını söyledi.

Konuşmasında 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne atıfta bulunan Başbakan, Cumhuriyetin kurucu ortaklarının adada yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olmasına rağmen, Cumhuriyetin 1963’te dağılmasının ardından, adada ne varsa paylaşılması gerektiği anlayışına bir türlü ulaşılamadığını, Türk tarafının sürdürülebilir barış çabalarının yanıt bulmadığını hatırlattı.

Başbakan Erhürman, “2004 referandumunda Avrupa Birliğine üyelik fırsatına ulaşılabilinseydi bugün hidrokarbon gerginliği yaşanmayacaktı, bugün ortak zenginlikler adil paylaşılacaktı ancak o dönemde Güney Kıbrıs tüm Kıbrıs’ı temsilen AB’ye üye yapıldı ve fırsat kayboldu” dedi.

Her şeye rağmen Türk tarafının barış diliyle konuşmaya devam edeceğini ancak haklarından da feragat etmeyeceğini vurgulayan Erhürman, “Hidrokarbon adada yaşayan herkesin zenginliğidir. Bundan kimse şüphe duyamaz.1960 cumhuriyetinde 2 kurucu ortak vardı, ada üzerindeki her türlü hak da ortak olmalıydı ama Güney Kıbrıs her konuda tek yanlı hareket etti. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok saydı” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk tarafının kendisine yapılan tüm adaletsiz ve hukuk dışı davranışları kayda geçirdiğini, 2010’lu yıllardan itibaren de Rum tarafına çözüm alternatifleri sunmaya başladığını anımsatan Erhürman, bunların; Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunana kadar hidrokarbonla ilgili tüm faaliyetlerin askıya alınması ya da oluşturulacak ortak komite ile sorunun çözümüne yönelik kaynak yaratılması olduğunu anımsattı.

Erhürman,“Amacımız 2004’te kaybedilen motivasyonun yakalanmasıydı ancak bu önerilerimiz de karşı tarafça değer bulmadı ve bize Türkiye ile birlikte hareket ederek hidrokarbon araştırması yapmaktan başka çare bırakılmadı” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının iradesi yok sayılarak ruhsatlandırma yapıldığını belirten Başbakan Erhürman, Uluslararası şirketlerin yürüttüğü faaliyetlerin de hukukun ve meşruiyetin dışına taştığının altını çizdi.

“Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasidis’in, ‘Hidrokarbon’dan elde edilecek kaynakların bir fona aktarılarak çözümde kullanılacak’ şeklindeki beklentisini kabul etmiyoruz. Bunlar boş beklentilerdir” diyen Erhürman, herkesin akıl yoluna gelmesi gerektiğini, aklın yolunun da gerginlik değil, fırsatı kullanarak Kıbrıs Türk tarafının iradesini teslim etmek olduğunu söyledi.

“Tek kanatlı kuş uçamaz” uyarısında bulunan Erhürman, “Kıbrıs Rum halkı kadar Kıbrıs Türk halkının da kararlara etkin katılımı sağlanmalı. Adanın etrafındaki zenginlikler de paylaşılmalı. Paylaşılırsa zenginlik paylaşılmazsa gerginlik olur” dedi.