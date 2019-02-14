"Barışmak için ilk adımı ben attım"

Demet Akalın ve Okan Kurt, konuk oldukları 'Gel Konuşalım' programında ilginç açıklamalar yaptı

Demet Akalın, Okan Kurt'la ilgili ''Evde Okan'ın sözü geçer. Eşimi ezecek hiçbir şey yapmam ve sözünü dinlerim. Zaten bir adam çocuğuyla çok ilgiliyse o iyi bir adamdır.'' dedi.

Demet Akalın Hira'ya kardeş düşünmediklerini de sözlerine ekledi.

Okan Kurt, ayrılıklarının kırıcı bir şekilde gerçekleşmediğini, aralarını bozmaya çalışanlar olsa da bir süre sonra Demet Akalın ile barışmak için ilk adımı kendisinin attığını söyledi

'İSTERSE NİKÂH ŞAHİDİ OLURUM'

Okan Kurt ve Demet Akalın, Hande Yener'i samimi bulduklarını açıkladılar.

Akalın, henüz yoğunluk nedeniyle Yener ile bir araya gelemediklerini ancak mesajlaştıklarını, nikah şahidi olma açıklamalarıyla ilgiliyse Yener isterse onun nikah şahidi olabileceğini söyledi.

Okan Kurt ise Akalın ve Yener'in barışmalarına çok sevindiğini, sadece önceki konuların ucunun kızına dokunması sebebiyle bir özür beklediğini belirtti.