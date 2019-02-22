Barışmalarına çıldırdı!

Demet Akalın ile 6 yıldır küs olan Alişan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında barıştı. Canlı yayındaki barış Alişan'ın yakın dostu Ece Erken'i rahatsız etti.

Ece Erken, sosyal medya hesaplarından Alişan'ı takibi bıraktı.

Erken, konuyla ilgili olarak "Duruşsuz bir barış yaptığı için artık Alişan ile görüşmeyeceğim." dedi.

Ece Erken sosyal medya hesabında da şu mesajı yayınladı:

"Kimin kimin hakkında ne konuştuğunu bilince, ortada şeref namus varsa özür yoksa kimse 'ne mutlu barışmışlar' sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil, her şeyi bildiğim için kırgınım. Zaten bu barışın olacağını haftalar önce söylemiştim. 5'i 1 yerdeye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür..."

Alişan ise Ece Erken'i takibe devam ediyor...