"BARIŞMAZSAN ÖNCE SENİ, SONRA KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM!"

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da eski kız arkadaşını ölümle tehdit ettikten sonra canına kıymaya teşebbüs eden İnan Gündoğdu tutuklandı.

Mağusa’da kendisinden ayrılan eski kız arkadaşını darp ederek ölümle tehdit eden ve ardından intihara teşebbüs eden İnan Gündoğdu tutuklandı. Eski kız arkadaşının şikayeti üzerine tutuklanan zanlı Gündoğdu, “Şiddet tehdidi”, “Darp” ve “İntihara teşebbüs” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

“Benimle barışmazsan önce seni, sonra kendimi öldürürüm”

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Uyguner, zanlı İnan Gündoğdu’nun

16 Kasım 2019 tarihinde, Kaleiçi’nde bulunduğu sırada o esnada kaldırım üzerinde yürüyen eski kız arkadaşı D.Ö’yü kolundan tutup çekip darp ederek “Benimle barışmazsan önce seni sonra kendimi öldürürüm” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Aynı gün D.Ö’nün polise gelerek zanlı aleyhinde şikayetçi olduğunu söyleyen Uyguner, olayın polise bildirilmesi üzerine bir polis ekibinin zanlının evine gittiğini belirtti. Uyguner, polis ekibinin, zanlının elinde bulundurduğu plastik kap içerisinde koyu renkli sıvıyı içerek “Her şey burada bitti, öleceğim” diyerek evin içerisine doğru gittiğini görmeleri üzerine kapıyı açıp içeriye girdiklerini ve zanlının elindeki plastik kabı aldıklarını, akabinde ise zanlının fenalaşması üzerine ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Uyguner, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Bilgeç, zanlı İnan Gündoğdu’nun tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.