Barıştılar!

Profil resmini hemen değiştirdi!

Ebru Gündeş, 9 aydır ABD’de cezaevinde olan eşi Reza Zarrab’tan boşanmaktan vazgeçti.

Ebru Gündeş, barışma sonrası ilk olarak WhatsApp profiline eşiyle birlikte fotoğrafını yükledi. Yakınlarına “Her şeyi zamana bıraktık” diyen ünlü şarkıcı, eşiyle haftada bir telefonla konuşurken, bu görüşmelere 5 yaşındaki kızları Alara da katıldı. 11 Şubat 2010’da evlenen çift, geçen Eylül’de boşanma kararı almıştı.

Geçen Mart’ta ABD’de tutuklanarak cezaevine giren Reza Zarrab, Eylül ayında avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada “Ebru avukatı aracılığıyla üzerimde baskı uyguladı, boşanma vekaletnamesini tarafıma gönderdi. Üzülerek boşanıyorum” demişti. Bu açıklamanın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen taraflar boşanma davası açmamıştı.