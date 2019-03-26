Barıştılar mı?

Metin Hara, önceki gün bir AVM'de görüntülendi.

Bir restoranda arkadaşlarıyla buluşup kahvaltı yapan Metin Hara, mekan çıkışı basın mensupları tarafından görüntülendi.

Yazar Metin Hara, Adriana Lima ile barıştığı ancak ünlü mankenin birtakım şartları olduğuyla ilgili soruya sessiz kaldı ve yorum yapmadan uzaklaştı.

"AMERİKA'YA YERLEŞ, EVLENELİM!"

İkili hakkında daha önce buluşup ilişkilerini tekrar gözden geçirdikleri, hatta dünyaca ünlü manken Adriana Lima'nın yazar Metin Hara'ya “Türkiye’yi bırak, Amerika’ya yerleş. Ve evlenelim.” dediği iddia edilmişti.