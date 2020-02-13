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BARİYERLERE VURARAK DURABİLDİ!

BARİYERLERE VURARAK DURABİLDİ!

Kaza!

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Girne-Lefkoşa anayolunun 3-4 km arasında az önce meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Girne- Lefkoşa istikametinde ilerlemekte olan EH 644 plakalı araç sürcüsü Ciklos mevkiinde dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurarak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

 

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