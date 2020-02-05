BAŞARILI OLANLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 1 Şubat 2020’de Lefkoşa’da düzenlenen IV. Amatör Denizci Belgesi (ADB) – Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavında başarılı olanların isimleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

Söz konusu listelerde eksik evrak (başvuru formu, kimlik-ehliyet fotokopisi, temiz kağıdı-adli sicil kağıdı) ve ödeme kodları (C kodu) bilgileri de bulunmaktadır.

1 Şubat 2020 ADB-KMT sınavı katılımcıları, C kodu ve eksik evrak listelerine www.bub.gov.ct.tr ana sayfada bulunan “BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER” üzerinden “ADB/KMT” bağlantısını tıklayarak ulaşabilmektedir.

Katılımcıların isimlerinin karşısında bulunan eksik evrakları en kısa zamanda tamamlamaları gerekmektedir. Buna ek olarak katılımcılar, listede isimlerinin karşısındaki C koduyla birlikte KKTC’deki herhangi bir Halkbank şubesine giderek veya Halkbank İnternet Şubesi üzerinden belge harcı ödemelerini yapmaları, ödeme yaptıklarını gösteren banka dekontu ve tamamladıkları evrakları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümü’ne getirmeleri önemle rica olunur. Ödeme için bankadaki vezne görevlisine C koduyla birlikte isim ve soyisim verilmesi yeterli olacaktır.

Eksik evrağı bulunanlar veya belge harcı ödemesi yapmayanlara belgeleri verilmeyecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi +90 392 601 15 35veya 0548 863 74 54 numaralı telefonlardan temin edilebilir.