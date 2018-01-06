Başarılı oyuncu, çorapla görüntülenince kabine koştu!

Başarılı oyuncu Halit Ergenç, çorapla görüntülenince kabine koştu!

Halit Ergenç şu sıralar ekranların fenomen dizisi Vatanım Sensin'deki performansıyla adından söz ettiriyor. Halit Ergenç geçen gün bir AVM'de çorapla alışveriş yaptığı sırada görüntülendi. Objektifleri fark eden Halit Ergenç apar topar kabine kaçtı.

Oyuncu Halit Ergenç, geçen gün Etiler’de bulunan bir AVM’de objektiflere yansıdı. Takım elbise deneyen oyuncu, prova sırasında ayakkabılarını çıkararak, çorapla mağazanın içinde dolaştı.

KENDİNİ KABİNE ATTI

Görüntülendiğini fark edince kendisini soyunma kabinine atan Halit Ergenç, çıkışta gazetecilerle sohbet etti.