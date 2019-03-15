BAŞBAKAN BUGÜN SENDİKALARLA BİR ARAYA GELİYOR

Başbakan Tufan Erhürman bugün kamuda yetkili sendikalarla Başbakanlık’ta bir araya gelecek. Toplantıda Kamu Reformu konusunda görüş alış verişi yapılacak.

Başbakan Erhürman dün BRT’de yaptığı açıklamada sendikalarla, sıkıntıları olduğunu bildirdikleri 11 madde ile ilgili görüşeceklerini belirtti.

Sendikalarla bu 11 madde ile ilgili neyi eleştirdiklerini ve neyi doğru bulmadıklarını konuşacaklarını aktaran Başbakan Erhürman, Kamu Reform tartışmalarının 11 maddeye indirilmiş olmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.