BAŞBAKAN DİKMEN'İ ZİYARET ETTİ!

Başbakan Tufan Erhürman, yoğun yağış sonrası oluşan sel felaketinin yaşandığı Dikmen’de inceleme yaptı.

Erhürman, Dikmen köy içinde sel felaketinden etkilenen evleri ziyaret etti, vatandaşlara destek verdi.

Yaşanan felaketten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Erhürman, böylesi felaketlerin yaşanmaması için alınması gereken önlemleri alacaklarını, gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Erhürman, bu çalışmalara vatandaşların da anlayış göstereceğine inandığını söyledi.

Erhürman’a Tarım Bakanı Şahali ile Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de eşlik etti.