BAŞBAKAN ERSİN TATAR CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞINI AÇIKLADI

UBP’nin oy oranının son anketlerde yüzde 40’ın üzerinde göründüğünü dile getiren Tatar, tüm partililerden cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkmak ve ardından da UBP’yi tek başına iktidara taşımaları için çok çalışmalarını istedi. Cumhurbaşkanlığına aday olacağını dile getiren Tatar, UBP’deki birlik ve beraberliği gören bazı kesimlerde bu adaylığın korku yarattığını ve Türkiye ziyaretlerinin de eleştiri konusu yapıldığını anlattı. UBP Parti meclisinin adaylık konusunda son sözü cumartesi günü söyleyeceğini dile getirerek, “Ben aday olursam kazanmak için aday olacağım ve ben UBP’nin adayı olacağım. Partime güveniyorum,UBP’li olmaktan şeref duyuyorum, partime ve halkıma güveniyorum”diye konuşan Tatar, yıllardır KKTC’nin dört bir yanını adım adım gezerek vatandaşlarla bir araya geldiğini ve halkın içinden çıkan bir kişi olduğunu söyledi. Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP’nin kazanacağı başarının, partinin uzun yıllar sürecek tek başına iktidarının garantisi olacağını da vurgulayan Tatar, KKTC’yi yaşatmak, halkının daha refah günlere ulaşmasını isteyen kesimlerin nereye mühür vuracağını bildiğini belirtti. UBP’nin, KKTC’yi kuran, büyük projeleri hayata geçiren ve daha büyük projelere imza atacak kadro ve kapasiteye sahip olan tek parti olduğunu söyleyen Tatar, tüm partililerden çok çalışmalarını istedi. Konuşmasının ardından UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’a çiçek takdim edilerek , anı fotoğrafı çekildi.